Події

15:47 07.02.2017

У Київраді мають намір розірвати договори оренди земділянок із посольством РФ в Україні

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили розірвання договору оренди одразу для трьох ділянок, наданих посольству Російської Федерації в Україні, повідомляє прес-служба Київради.

"Ці земельні ділянки були надані у 1998 році Російській Федерації у користування терміном на 49 років. За одну гривню орендної плати на рік московити мали право будувати нове посольство, консульство та резиденцію посла, або ж здавати їх в суборенду, заставляти у банках, чи навіть продавати. На щастя, за 17 років цим правом вони скористатися не встигли, і тому ми можемо розірвати договори оренди", - наводить прес-служба міськради слова суб'єкта представлення відповідних рішень, депутата Київради Ігоря Мірошниченка.

В інформації зазначено, що йдеться про розірвання договорів оренди земельної ділянки площею 0,197 га на вулиці Спаській, 14, земельної ділянки площею 0,3634 га на вулиці Спаській, 13-15 та на вулиці Боричів тік, 17, 19, 21 площею 0,3771 га в Подільському районі.

"Відповідно до проектів рішень, юридична причина розірвання оренди - нецільове використання земельних ділянок та невиконання умов договорів", - інформують у прес-службі Київради.

При цьому в повідомленні зазначено, що проекти рішень мають також розглянути на пленарному засіданні Київради.

"Після того, як земельні ділянки повернуть у комунальну власність, депутати клопотатимуть про облаштування там скверів", - зазначають у прес-службі Київради.

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