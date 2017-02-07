Турчинов: РФ активізувала розміщення на окупованому Донбасі військової техніки, зброї та військовослужбовців

Останнім часом Російська Федерація активізувала перекидання на територію окупованої частини Донбасу військової техніки, зброї та військовослужбовців, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

"Через неконтрольовану частину українсько-російського кордону з території РФ завозиться велика кількість військової техніки, танків, реактивних систем залпового вогню тощо", - наводить слова О.Турчинова прес-служба РНБО України у вівторок удень.

За його словами, військову техніку, зброю, боєприпаси, спорядження та пально-мастильні матеріали завозять організовано та планомірно практично в щоденному режимі: "як автомобільними шляхами, так і залізницею".

О.Турчинов зазначив, що лише за останні три доби з РФ на Донбас було перекинуто в значній кількості танки, БМП, МТ-ЛБ (багатоцільовий транспортер (тягач) легкий броньований), РСЗВ "Град", а також САУ 2С7 "Піон" (203 мм), 2А36 "Гіацинт" (152 мм ).

"Підкріплення надається російським гібридним військам, розташованим уздовж усієї лінії розмежування", - сказав секретар РНБО, зазначивши, що в російських військкоматах ведеться неприхована робота з вербування контрактників для участі в бойових діях на сході України.

"Усе це може свідчити про готовність Росії до подальшої ескалації бойових дій на Донбасі", - сказав О.Турчинов, додавши, що РФ не зможе приховати від міжнародної спільноти свої агресивні дії проти України.