Події

16:59 07.02.2017

Автоімпортери почали ввозити в Україну електромобілі, але наразі не вважають їх продаж комерційним проектом

Офіційні автоімпортери почали ввозити в Україну електромобілі, проте на цьому етапі розглядають початок їх продажу не як комерційний проект, а як просування товару, до якого треба підготувати і покупця, і необхідну інфраструктуру

"Ми почали завозити електромобілі офіційно наприкінці минулого року. Звичайно, великого попиту на них наразі немає, але є надія, що найближчим часом настане переломний момент, коли вартість автомобіля та ціна електроенергії прийдуть "в одну точку", після чого й настане бум їх продажу", - повідомив директор компанії "АВТ Баварія" (автомобілі BMW) Олександр Тимофєєв під час дискусії про розвиток авторинку України у рамках церемонії "Автомобіль року 2017" у понеділок увечері.

За його словами, з урахуванням нинішнього стану ринку та необхідністю отримання прибутку це наразі некомерційний проект, але просування електромобілів на ринок потребує чимало часу і витрат.

"Споживачу необхідно пояснити переваги цих авто, зокрема, що їх власнику рідше доведеться в майбутньому заїжджати на сервіс. Наприклад, в електромобілі немає мастила, а є рекуперація, яка збільшує життя гальмівних колодок удвічі-тричі за правильної експлуатації. З іншого боку, нам необхідно написати листи до пожежних служб, тому що у разі ДТП це зовсім інша система боротьби з пожежею - немає бензину, але є електрика, висока напруга", - пояснив О.Тимофєєв.

Голова правління компанії "Рено Україна" Яна Міненко повідомила, що компанія почала займатися цією темою в 2015 році, побачивши інтерес українців до цих автомобілів.

"Від початку це не комерційний проект - на ринку в 50-60 тис. од. скільки можна продати таких авто? Але на сьогодні дуже мало офіційних представників цікавляться цією темою - на засіданні робочої групи в Мінінфраструктури наприкінці 2016 року переважно були неофіційні представники, які ввозять авто із США та ЄС. Водночас офіційна мережа сьогодні дуже широка, і якщо вона не буде задіяна в просуванні, говорити про сервіс і підтримку електромобілів в Україні немає сенсу", - вважає вона.

Я.Міненко також додала, що електромобілі - це абсолютно інший продукт, і інфраструктура, і з урахуванням залучення виробників зарядних станцій, продавців електроенергії, проект потребує продуманої взаємодії учасників.

"Нині електромобілі значно дорожчі за автомобілі з ДВЗ (двигунами внутрішнього згоряння - ІФ), тому підтримую ініціативу міністерства щодо реалізації комплексної програми їх просування в Україні", - зазначила Я.Міненко.

Комерційний директор компанії "Хюндай Мотор Україна" Геннадій Четверухін також повідомив, що після роздумів компанія вирішила зайнятися цією темою з огляду на зростання ринку в Україні.

"Електромобілі - це дорого, але цікаво. Зараз ми виводимо на ринок нову модель (продаж наразі не розпочато) в трьох варіантах: гібрид, електромобіль і трохи пізніше - плагін. Гібрид майже на підході, але суперпопиту немає, а ось електромобіль викликає інтерес навіть з урахуванням ціни, передусім у бізнесу", - повідомив Г.Четверухін.

Він також підтримав думку про необхідність насамперед створити інфраструктуру, тим паче, що потрібні значні інвестиції в створення та обладнання сервісних станцій.

"Поки що не будуємо планів, проект пробний, але на цей рік є невеликий, але реальний план продажу", - уточнив Г.Четверухін.

Водночас він висловив думку, що під час реалізації програм розвитку ринку електромобілів в Україні напевно доведеться зіткнутися з внутрішніми українськими проблемами.

"Коли ціни диктує ринок, підозрюю, що коли кількість електромобілів зросте, зарядні станції стануть не безкоштовними (як зараз). Адже як тільки є попит, одразу зростає ціна на електроенергію. Я вже не кажу про інвестиції, тому що на вимогу виробника ми маємо зараз розглянути питання обладнання однієї сервісної станції та підвести електрику, а це величезні гроші. Але коли починаєш говорити з "Київенерго", розумієш, що основні проблеми у нас будуть внутрішні, а всі знають, наскільки складно боротися з такими проблемами", - резюмував комерційний директор.

За даними Мініфраструктури, станом на листопад 2016 року в Україні налічувалося 1,63 тис. електромобілів. Їх щорічний приріст становить 13,2%, частка в продажу - 0,7%.

Міністерство пропонує з метою розвитку ринку електромобілів в Україні до 1 січня 2021 року звільнити ввезення електромобілів від сплати ПДВ, що знизить вартість електрокара на 16,8%; звільнити від сплати реєстраційного збору в ПФ під час першої реєстрації до 1 січня 2021 року (ще мінус 4,8% вартості) і до тієї ж дати - звільнити від сплати акцизу, що знизить вартість авто на EUR109.

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