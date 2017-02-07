Жебрівський просить керівників місцевої влади терміново надати документацію для фінансування інфраструктурних об'єктів

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський просить керівників п'яти районних державних адміністрацій і мерів чотирьох міст Донецької області надати до 15 лютого документацію для фінансування інфраструктурних об'єктів своїх громад.

"Вже публічно звертаюсь до голів Мангуської, Олександрівської, Покровської, Слов'янської та Ясинуватської райдержадміністрацій. А також до міських голів Костянтинівки, Краматорська, Новогродівки та Слов'янська. Терміново надайте в ОДА проектно-кошторисні документації та експертні висновки на інфраструктурні об'єкти своїх громад", - написав П.Жебрівський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Голова Донецької адміністрації наголошує, що якщо до 15 лютого не буде надано відповідну документацію, ці об'єкти не будуть включені до переліку фінансування зі спеціального фонду обласного бюджету на 2017 рік.

"А мешканці міст та районів через вас не отримають фінансування на важливі об'єкти для громад", - зазначив П.Жебрівський.