Події

17:22 07.02.2017

Порошенко підписав закон щодо зарахування частини ренти за користування надрами для видобування нафти та газу до місцевих бюджетів

Президент України Петро Порошенко підписав закон №1793-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату", ухвалений Верховною Радою 20 грудня 2016 року.

Як повідомляється на офіційному сайті глави Української держави, закон набуває чинності з 1 січня 2018 року.

"Розподіл коштів із рентної плати за користування надрами... сприятиме зацікавленості місцевого населення у розвитку газовидобувної галузі в місцевості, де вони проживають, а також справедливому розподілу коштів між бюджетами різних рівнів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначалося, відповідний закон №3038 про спрямування з 2018 р. 5% ренти від видобутку нафти, газу та газоконденсату до місцевих бюджетів 20 грудня підтримали 259 депутатів парламенту.

Законом передбачається 2% ренти спрямовувати до обласних бюджетів, 2% - до районних і 1% - до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування (видобутку) відповідних природних ресурсів. Виняток становлять бюджети міст республіканського та обласного значення і бюджети об'єднаних територіальних громад, які отримають 3%. 95% ренти надходитиме до загального фонду державного бюджету.

У разі користування надрами в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, до загального фонду держбюджету зараховуватимуться всі 100% ренти.

Під час обговорення депутати вирішили запустити цю норму з 2018 р., а не з 2017 р., щоб не розбалансувати держбюджет-2017, втрати якого могли б сягнути 2,4 млрд грн.

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