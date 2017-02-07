Гройсман закликає владу Львова до термінової роботи щодо рекультивації Грибовицького звалища

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав місцеву владу Львова терміново розпочати роботи на Львівському полігоні твердих побутових відходів біля с. Грибовичі з одночасними переговорами з місцевими громадами поблизу ділянки для облаштування нового полігону.

"Вам треба терміново розпочати роботи на полігоні. Техніка ДСНС є, ми її перегнали, як обіцяли. Все, що потрібно буде додатково, - ми всім допоможемо. Єдине, що просив би, щоб ви фінансували ці роботи й організовували. Також дуже важливо розпочати діалог із тим районом, де виділена земельна ділянка. (...) Я буду постійно приділяти цьому питанню увагу. Але наголошую на тому, що є безпосередня відповідальність львівської міської влади", - сказав прем'єр у вівторок на робочій зустрічі з приводу проблеми поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) у Львові та стану виконання робіт на Грибовицькому звалищі, повідомляє прес-служба уряду.

В.Гройсман нагадав, що за результатами його візиту до Львова в січні ухвалено рішення про передачу Львівській міській раді земельної ділянки для проектування та будівництва нового полігону для ТПВ. За його дорученням 2 лютого віце-прем'єр Володимир Кістіон відвідав Львівський полігон твердих побутових відходів біля с. Грибовичі та провів робочу нараду, в результаті було визначено орієнтовний первинний план для вирішення невідкладних питань Грибовицького полігону.

У свою чергу В.Кістіон вказав на необхідність якнайшвидше розпочати роботи на Грибовицькому звалищі, зокрема з очищення інфільтратів, посилення дамби, яка захищає фільтрат, та укріплення схилу, враховуючи ситуацію на полігоні.

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив сподівання, що буде розблоковано роботи із запобігання витоку інфільтратів.

Стосовно нової ділянки мер Львова зауважив, що представники місцевої влади виступили категорично проти створення полігону на цій території. У цьому контексті В.Гройсман закликав до діалогу з місцевими громадами та владою: "Просив би вести діалог з людьми. Перша реакція людей завжди буде "ні", але коли ви покажете, що ви хочете зробити, у який спосіб, що це жодним чином не шкодитиме екології, тому що все буде зроблено, як у цивілізованих країнах світу, які ви буде використовувати матеріали, технології, люди будуть ставитися з розумінням".

А.Садовий зазначив, що залишається актуальною проблема вивезення сміття зі Львова. За його словами, необхідні постійні гарантовані угоди щодо вивезення ТПВ на інші полігони.

У свою чергу голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка повідомив, що за результатами візиту прем'єр-міністра Львів було очищено від сміття. Загалом вивезено близько 1,5 тис. тонн сміття з 280 майданчиків. Здійснюється ритмічне вивезення сміття.