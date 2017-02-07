Двоє українських військових поранені в зоні АТО від початку доби, зафіксовано майже 30 обстрілів - штаб

Двоє українських військових дістало поранень у зоні проведення антитерористичної операції від початку доби, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 29 обстрілів. Двоє наших військових поранені", - йдеться в зведенні прес-центру (станом на 18:00) на сторінці у Facebook.

На донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів і стрілецької зброї НЗФ обстрілювали Авдіївку, Луганське, Невельське, Кам'янку, Верхньоторецьке. У районі Авдіївки по українських позиціях вогонь вів танк.

На маріупольському напрямку з артилерії та мінометів обстріли велися по Талаківці та Гнутовому. З мінометів бойовики обстрілювали Новотроїцьке, а з гранатометів і стрілецької зброї - Павлопіль, Лебединське та Березове. По Павлополю вогонь вів БТР противника.

На луганському напрямку НЗФ із мінометів обстріляли Троїцьке, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Новозванівку та Новоолександрівку.