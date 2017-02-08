Екс-заступник глави АП Чмирь міг брати участь в організації розгону Майдану

Екс-заступник глави адміністрації президента Юрій Чмирь міг брати участь в організації силового розгону протестувальників у центрі Києва в лютому 2014 року, випливає з ухвали Печерського районного суду міста Києва.

"Досудове розслідування встановило, що в організації силового розгону правоохоронними органами учасників акцій у м. Києві 18 і 19 лютого 2014 року брав участь колишній заступник глави адміністрації президента України з гуманітарних питань, який мав у своєму розпорядженні мобільний телефон з номером оператора стільникового зв'язку Прат "МТС Україна", - йдеться в тексті ухвали суду від 31 січня 2017 року без вказівки імені колишнього чиновника.

У Генеральній прокуратурі України агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що йдеться про Юрія Чмиря, який обіймав цю посаду з грудня 2013 року, а до того більше трьох років очолював Сумську обладміністрацію, а також був головою Сумської обласної організації Партії регіонів.

У визначенні зазначається, що цей номер екс-заступник глави АП використовував з 20 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. "Виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок оператора мобільного зв'язку, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження", - зазначається в ухвалі.

У зв'язку з цим слідчий суддя задовольнив клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні "МТС Україна", а саме інформації про розмови екс-чиновника телефоном у зазначений період.