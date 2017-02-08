Події

16:17 08.02.2017

Пріоритетною версією вбивства Шеремета є його професійна діяльність

Заступник голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко заявив, що пріоритетною версією вбивства журналіста Павла Шеремета є його професійна діяльність.

"У першу чергу розглядається пріоритетною версія професійної діяльності Шеремета як журналіста. Як на території України, так і за її межами", - сказав О. Вакуленко на прес-конференції в середу в Києві.

Заступник голови Нацполіції зазначив, що, окрім версії професійної діяльності, слідство розглядало версію дестабілізації ситуації в Україні, версію "помилка об'єкта", а також конфліктну ситуацію в особистому житті.

"Під час розслідування останні дві версії відпрацьовані і не є сьогодні пріоритетними у слідства", - повідомив О. Вакуленко.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що слідство досі розглядає чотири версії вбивства журналіста Павла Шеремета.

"Слідство з самого початку розглядало чотири основні версії мотивів злочину. Всі вони залишаються в розробці. Зокрема окремо виділяємо блок і слідство вивчає і опозиційну журналістську діяльність Павла Шеремета в Росії і Білорусі", - сказав глава МВС на брифінгу.

ВАЖЛИВЕ

У зоні АТО в середу зафіксовано 25 ворожих обстрілів

Директора департаменту платіжних систем НБУ Шацький відпустили під заставу в 0,8 млн грн

В Україні проведуть кампанію інформування про УПА

У слідства немає жодної людини в статусі підозрюваного у вбивстві Шеремета

Аваков: Розслідування дозволяє припустити, що вбивство Шеремета - підготовлене вбивство на замовлення, замовлення надійшло з РФ

ОСТАННЄ

Росіянин отримав 11 років ув'язнення за ведення війни у складі "ДНР"

СБУ і Нацполіція не стежили за Шереметом і Притулою

Методи вбивства Шеремета аналогічні застосованим при підготовці замаху на А. Геращенка – Аваков

Під час загибелі Шеремета було зафіксовано понад 1 тис. з’єднань з російськими абонентами - Аваков

Аваков: Слідство дозволило оприлюднити відеоінформацію про людей, які, можливо, причетні до вбивства Шеремета

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда складов в Запорожье
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА