Журналіст Сущенко, якого утримують у РФ, написав листа президентові України

Журналіста національного інформагентства "Укрінформ" Романа Сущенка, якого незаконно утримують у Російській Федерації написав листа президентові України Петру Порошенку, повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Я усвідомлюю, що мій арешт переслідує цілком конкретні політичні цілі, які Ви, як лідер української нації, і я, її звичайний громадянин і журналіст, добре розуміємо. Мій професійний і громадянський обов'язок, мораль та корпоративна етика не дозволяли піти на співпрацю з системою і прийняти її пропозиції. З іншого боку, прекрасно розумію, що сподіватися на добропорядність і милосердя моїх, м'яко кажучи, процесуальних опонентів було б наївною ілюзією", - йдеться в листі Р. Сущенка, оприлюдненому С. Цеголком на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

Журналіст подякував президентові, дипломатам, а також журналістам і правозахисникам за активну участь у процесі його звільнення. "Потужна реакція іноземних і вітчизняних ЗМІ, зокрема і мого рідного агентства "Укрінформ", міжнародних неурядових, громадських та правозахисних організацій додають сил у протистоянні ізоляції і психологічного тиску", - зазначив Р. Сущенко.

"Звертаюся до Вас як до батька. Кому як не батькові знати щастя, спостерігаючи, як зростає його син? Пане Президенте, дозвольте мені побачити, як росте мій син Максим. Водночас розумію, що такі справи, як моя, не вирішуються в поспіху. Потрібен час. Буду терпляче чекати", - підсумував Р. Сущенко.

У свою чергу, С. Цеголко поінформував, що П. Порошенко зустрівся з дружиною журналіста Анжелою і дітьми Юлією і Максимом.

"З днем народження, Роман! Спасибі за твою журналістську роботу і твою стійкість. Україна зробить все, щоб визволити тебе", - написав прес-секретар.