Події

16:48 08.02.2017

Аваков: Слідство дозволило оприлюднити відеоінформацію про людей, які, можливо, причетні до вбивства Шеремета

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що слідство встановило інформацію про можливих причетних осіб до вбивства журналіста Павла Шеремета.

"Слідство встановило інформацію деяких осіб, можливо, причетних до підготовки цього вбивства, а також осіб, які можуть бути свідками", - сказав А. Аваков на прес-конференції в середу в Києві.

Міністр зазначив, що під час вивчення відеодоказів слідчі звернули увагу на атипову поведінку цих людей, можливо, хтось із них і закладав вибуховий пристрій.

Після цього журналістам продемонстрували відео з камер спостереження, де проживав убитий журналіст.

Глава Нацполіції Сергій Князєв, коментуючи відеозапис з камер спостереження, пояснив, що в різні дні в цьому місці з'являлися одні і ті ж самі люди, які змінювали свою зовнішність, що виключає можливість вважати їх туристами.

ВАЖЛИВЕ

У зоні АТО в середу зафіксовано 25 ворожих обстрілів

Директора департаменту платіжних систем НБУ Шацький відпустили під заставу в 0,8 млн грн

В Україні проведуть кампанію інформування про УПА

У слідства немає жодної людини в статусі підозрюваного у вбивстві Шеремета

Аваков: Розслідування дозволяє припустити, що вбивство Шеремета - підготовлене вбивство на замовлення, замовлення надійшло з РФ

ОСТАННЄ

Росіянин отримав 11 років ув'язнення за ведення війни у складі "ДНР"

СБУ і Нацполіція не стежили за Шереметом і Притулою

Методи вбивства Шеремета аналогічні застосованим при підготовці замаху на А. Геращенка – Аваков

Під час загибелі Шеремета було зафіксовано понад 1 тис. з’єднань з російськими абонентами - Аваков

Журналіст Сущенко, якого утримують у РФ, написав листа президентові України

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА