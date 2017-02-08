Аваков: Слідство дозволило оприлюднити відеоінформацію про людей, які, можливо, причетні до вбивства Шеремета

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що слідство встановило інформацію про можливих причетних осіб до вбивства журналіста Павла Шеремета.

"Слідство встановило інформацію деяких осіб, можливо, причетних до підготовки цього вбивства, а також осіб, які можуть бути свідками", - сказав А. Аваков на прес-конференції в середу в Києві.

Міністр зазначив, що під час вивчення відеодоказів слідчі звернули увагу на атипову поведінку цих людей, можливо, хтось із них і закладав вибуховий пристрій.

Після цього журналістам продемонстрували відео з камер спостереження, де проживав убитий журналіст.

Глава Нацполіції Сергій Князєв, коментуючи відеозапис з камер спостереження, пояснив, що в різні дні в цьому місці з'являлися одні і ті ж самі люди, які змінювали свою зовнішність, що виключає можливість вважати їх туристами.