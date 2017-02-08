Аваков: Розслідування дозволяє припустити, що вбивство Шеремета - підготовлене вбивство на замовлення, замовлення надійшло з РФ

За результатами проведеного українськими правоохоронцями досудового розслідування можна висловити припущення, що вибух, у результаті якого загинув журналіст Павло Шеремет, є підготовленим замовним убивством, замовлення на яке надійшло з Російської Федерації, заявляє міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Результати досудового розслідування умисного вбивства Павла Шеремета на цьоому етапі дозволяє укласти, що цей злочин – ретельно підготовлене групою осіб замовне вбивство. Слідство не виключає версії замовного політичного вбивства, замовлення на яке надійшло саме з Російської Федерації", - сказав А. Аваков на прес-конференції в середу в Києві.

За словами міністра, 17 липня 2016 року в Київ приїжджав соратник Бориса Нємцова з Об'єднаного демократичного руху "Солідарність", журналіст і громадський діяч Володимир Кара-Мурза-молодший, який звернувся до П. Шеремета за допомогою у створенні фільму, присвяченого річниці фільму про Б. Нємцова.

"Звертаю вашу увагу, що кілька днів тому, після презентації цього фільму, російський опозиціонер, федеральний координатор "Відкритої Росії" Володимир Кара-Мурза був терміново госпіталізований і перебуває в критичному стані", - сказав А. Аваков.

Він додав, що російські медики діагностували гостре отруєння невстановленою речовиною у В. Кара-Мурзи-молодшого.