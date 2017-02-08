Події

16:53 08.02.2017

Під час загибелі Шеремета було зафіксовано понад 1 тис. з’єднань з російськими абонентами - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що в проміжку, близькому до часу загибелі журналіста Павла Шеремета в Києві, було зафіксовано 1193 з'єднання з російськими абонентами в районі скоєння злочину.

"У результаті моніторингу з'єднання в районі місця злочину, у проміжку, близькому до часу його вчинення, зафіксовано 1193 з'єднання з російськими абонентами, активізація частини цих абонентів збігається за часом, за сигналами з попередньою інформаційною активністю, яка у нас була під час Хресної ходи РПЦ МП в 2016 році в липні", - сказав А. Аваков на прес-конференції в середу в Києві.

У цей же період, як зазначив міністр, під приводом участі в якомусь зльоті прихильників однієї з нетрадиційних церков в Київ організовано в'їхала велика група громадян Російської Федерації.

"З'єднання мобільних телефонів представників цієї групи зафіксовані поблизу місця проживання і роботи Павла Шеремета, за кілька днів до злочину та вранці 20 (липня – ІФ) в районі вибуху", - сказав А. Аваков.

Він уточнив, що після вбивства П. Шеремета, з'єднання "були локалізовані і припинилися".

Глава МВС також зазначив, що, не роблячи висновків, може повідомити про перебування знімальної групи "17 каналу" поблизу від місця вбивства П. Шеремета в момент його вчинення. Знімальна група цього ж каналу була присутня 16 квітня 2015 року під час вбивства Олеся Бузини.

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