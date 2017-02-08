У слідства немає жодної людини в статусі підозрюваного у вбивстві Шеремета

Слідчі наразі не вручили повідомлення про підозру в скоєнні злочину у зв'язку з убивством журналіста Павла Шеремета, заявляють у Національній поліції України.

"Якщо ми говоримо про процесуальний статус підозрюваних, то на сьогоднішній момент, жодна особа не отримала процесуального документа про підозру (у скоєнні злочину – ІФ). Ми над цим працюємо", - сказав заступник голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко на прес-конференції в середу в Києві.

"Особи, які обґрунтовано підозрюються: у нас є цілісне розуміння замовників, виконавців, спільників, але це не є предметом того, що можна поки що озвучити", - сказав О. Вакуленко.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив, що загалом було опитано 1,8 тис. осіб.