Події

17:01 08.02.2017

У слідства немає жодної людини в статусі підозрюваного у вбивстві Шеремета

Слідчі наразі не вручили повідомлення про підозру в скоєнні злочину у зв'язку з убивством журналіста Павла Шеремета, заявляють у Національній поліції України.

"Якщо ми говоримо про процесуальний статус підозрюваних, то на сьогоднішній момент, жодна особа не отримала процесуального документа про підозру (у скоєнні злочину – ІФ). Ми над цим працюємо", - сказав заступник голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко на прес-конференції в середу в Києві.

"Особи, які обґрунтовано підозрюються: у нас є цілісне розуміння замовників, виконавців, спільників, але це не є предметом того, що можна поки що озвучити", - сказав О. Вакуленко.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив, що загалом було опитано 1,8 тис. осіб.

ВАЖЛИВЕ

У зоні АТО в середу зафіксовано 25 ворожих обстрілів

Директора департаменту платіжних систем НБУ Шацький відпустили під заставу в 0,8 млн грн

В Україні проведуть кампанію інформування про УПА

Аваков: Розслідування дозволяє припустити, що вбивство Шеремета - підготовлене вбивство на замовлення, замовлення надійшло з РФ

Пріоритетною версією вбивства Шеремета є його професійна діяльність

ОСТАННЄ

Росіянин отримав 11 років ув'язнення за ведення війни у складі "ДНР"

СБУ і Нацполіція не стежили за Шереметом і Притулою

Методи вбивства Шеремета аналогічні застосованим при підготовці замаху на А. Геращенка – Аваков

Під час загибелі Шеремета було зафіксовано понад 1 тис. з’єднань з російськими абонентами - Аваков

Аваков: Слідство дозволило оприлюднити відеоінформацію про людей, які, можливо, причетні до вбивства Шеремета

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА