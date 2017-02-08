Події

18:01 08.02.2017

Методи вбивства Шеремета аналогічні застосованим при підготовці замаху на А. Геращенка – Аваков

Спосіб, яким був убитий журналіст Павло Шеремет, аналогічний тому, який був використаний при підготовці замаху на народного депутата України Антона Геращенка, зазначає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Аналогічні мотиви і методи злочину розглядає слідство СБУ при розслідуванні організації замаху на народного депутата Антона Геращенка", - сказав міністр на прес-конференції в середу в Києві.

Глава МВС України зазначив, що сам А. Геращенко не отримував доступу до матеріалів справи про вбивство П. Шеремета, як і ніхто інший, окрім людей, які безпосередньо займаються розслідуванням злочину. Тобто, ув'язка злочину щодо нього з вбивством Шеремета на той момент була особистою позицією Геращенка.

Також А. Аваков нагадав, що на місці вбивства П. Шеремета була знімальна група "17 каналу" (інтернет-канал). Цей канал був і на місці вбивства Бузини.

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