Директора департаменту платіжних систем НБУ Шацький відпустили під заставу в 0,8 млн грн

Затриманого і заарештованого днями директора департаменту платіжних систем Національного банку України (НБУ) Сергія Шацького відпустили під заставу 0,8 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі центробанку.

Крім того, в прес-службі повідомили, що наразі Нацбанк проводить службове розслідування подій, пов'язаних з С. Шацьким. До завершення цього процесу він відсторонений від посади. Його службові обов'язки виконуватиме заступник.

Як повідомлялося, 2 лютого 2017 року представники Генпрокуратури і Служби безпеки України затримали при отриманні останньої частини неправомірної вигоди у сумі $25 тис. директора департаменту платіжних систем НБУ та трьох його спільників-посередників.

За даними правоохоронців, чиновник розробив злочинну схему, спрямовану на вимагання та одержання через посередників від директора одного з ТОВ неправомірної вигоди на загальну суму $35 тис. у два етапи за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи "Сплачуйсервіс" для здійснення готівкових і безготівкових переказів у межах України та видачу підприємству свідоцтва.

Один з посередників - громадянин Азербайджану, про що листом повідомлено посольство Республіки Азербайджан в Україні.

Затриманому представнику НБУ було повідомлено про підозру у ч. 4 ст. 368 КК України, а також його спільникам за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у значному розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільникам – посередництво в її отриманні).

Печерський райсуд Києва 6 лютого обрав запобіжний захід С. Шацькому взяття під варту з альтернативою внесення застави в сумі 800 тис. грн. Щодо його трьох спільників, які виступали в ролі посередників, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем постійного проживання