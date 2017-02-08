Події

18:26 08.02.2017

СБУ і Нацполіція не стежили за Шереметом і Притулою

Ні Служба безпеки, ні Національна поліція не вели стеження за загиблим журналістом Павлом Шереметом і керівником "Української правди" Оленою Притулі, з якою він спільно проживав, зазначає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Ми отримали від СБУ відповідь, що в результаті проведеної перевірки такого стеження не було, за підсумками нашої перевірки... такого стеження не було і з боку Національної поліції", - заявив він на прес-конференції в середу в Києві.

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