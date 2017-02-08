Події

18:36 08.02.2017

Росіянин отримав 11 років ув'язнення за ведення війни у складі "ДНР"

До 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено Торезьким міським судом Донецької області громадянина Російської Федерації, який у складі терористичної організації "ДНР" сприяв РФ у веденні агресивної війни проти України.

Як повідомляє в середу прес-служба Генпрокуратури України, під час судового засідання держзвинувачення довело, що уродженець м. Москва, колишній співробітник правоохоронних органів РФ, "з січня 2015 р. до вересня 2016 р. брав участь у терористичній організації "ДНР" у складі одного з незаконних озброєних підрозділів якої здійснював акти збройного опору підрозділам сил АТО".

Протиправну діяльність цієї особи було припинено 8 вересня 2016 р., коли військовослужбовці Збройних сил України затримали його з боєприпасами поблизу м. Торецьке Донецької області.

Досудове слідство і підтримання обвинувачення у цьому кримінальному провадженні здійснювалися Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України.

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