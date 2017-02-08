У зоні АТО в середу зафіксовано 25 ворожих обстрілів

У зоні проведення антитерористичної операції в середу станом на 18:00 зафіксовано 25 обстрілів ворожих позицій Збройних сил України, втрат серед українських військових немає, повідомили в штабі АТО.

"На донецькому напрямку окупанти з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Невельське, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке і Зайцеве. Авдіївку обстрілював танк", - зазначено у повідомленні прес-центру штабу АТО, оприлюдненому на офіційній сторінці в соцмережі Facebook у середу ввечері.

На луганському напрямку, за інформацією штабу, бойовики обстрілювали з артилерії 152 міліметра Новотошківське, з гранатометів і стрілецької зброї – Катеринівку і Новоолександрівку.

На маріупольському напрямку ворог обстрілював з мінометів Широкине, а з гранатометів і стрілецької зброї - Лебединське і Гнутове.

"Загалом зафіксовано 25 обстрілів. Втрат серед наших військових немає", - зазначено у звіті.