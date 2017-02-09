Сайт "Інформаційно-аналітичного центру" зазнав хакерської атаки

Сайт Інформаційно-аналітичного центру національної безпеки України зазнав хакерської атаки.

Станом на 12.30 четверга при спробі перейти по ссылке http://mediarnbo.org/ з'являється повідомлення: "Сайт тимчасово відключено у зв'язку з хакерською атакою. Ми незабаром повернемося. Залишайтеся з нами".

Станом на 15.00 ситуація залишається незмінною: сайт недоступний, при цьому на офіційній сторінці ІАЦ у соцмережі ВКонтакте зазначається, що ресурс був зламаний у четвер вночі.

"Сьогодні вночі ресурс Інформаційно-аналітичного центру національної безпеки України mediarnbo.org був знову зламаний російськими хакерами. Попереджаємо друзів і патріотів України, що деякий час сайт не працюватиме, оскільки триватимуть профілактичні роботи на... Стежте за публікаціями про відновлення роботи нашого ресурсу. До цього моменту ВСІ публікації від імені сайта прохання вважати провокаціями супротивника", - йдеться в повідомленні

При цьому в РНБО агентству "Інтерфакс-Україна" зазначили, що наразі Інформаційно-аналітичний центр не входить до структури РНБО.