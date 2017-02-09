Події

13:27 09.02.2017

Єфремов бере участь у засіданні суду в Старобільську не під вартою

Старобільський районний суд Луганської області задовольнив клопотання захисту екс-голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова та постановив звільнити його з "камери" на період слухання справи в судовому засіданні, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат Андрій Смирнов.

"Для повноцінного здійснення захисту Олександр Єфремов у судовому засіданні перебуватиме поруч зі своїми адвокатами. Заради справедливості слід зауважити, що це перше подібне застосування практики ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини - ІФ) в українських судах", - повідомив він агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Як повідомлялося, 17 січня 2017 року Старобільський суд продовжив О.Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня. Адвокат Олександр Мельников зазначив, що законодавство не дає можливості оскаржити таке рішення, ухвалене в рамках підготовчого засідання.

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