Події

13:47 09.02.2017

Постанови Кабміну щодо референтного ціноутворення та реімбурсації не гарантують вирішення проблеми доступу до препаратів

Постанови Кабінету Міністрів України про референтне ціноутворення та відшкодування вартості лікарських засобів не гарантують вирішення проблеми доступу до препаратів від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету, вважають в Антимонопольному комітеті України.

Згідно з повідомленням прес-служби АМКУ, ухвалені в листопаді 2016 року Кабміном постанови №862 "Про державне регулювання цін на лікарські засоби" та №863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів", а також низка підзаконних нормативно-правових актів "можуть спричини певні труднощі під час їх (препаратів - ІФ) реалізації на практиці, викривлення реальної пропозиції лікарських засобів за діючою речовиною, призвести до зміни лідерів ринків, але не вирішити проблеми по суті".

При цьому в повідомленні зазначено, що АМКУ підтримує необхідність впровадження в Україні механізму відшкодування вартості лікарських засобів.

Як повідомлялося, Кабмін ухвалив рішення запровадити в Україні з 1 квітня систему референтного ціноутворення та відшкодування вартості лікарських препаратів від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу.

У свою чергу оператори ринку висловили занепокоєння щодо можливості зникнення з українського ринку оригінальних препаратів іноземного виробництва за цими нозологіями через неможливість зниження цін виробниками.

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