На конкурс із вибору інвестора для будівництва комплексів із переробки відходів на Львівщині подали заявки 5 компаній

На конкурс із вибору інвестора для будівництва комплексів із переробки відходів у Львівській області подали заявки п’ять компаній, повідомив на брифінгу голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

"П'ять компаній подали шість заявок на дві ділянки", - сказав голова Львівської ОДА в четвер.

За його словами, на ділянку в Дрогобицькому районі подали заявки українські компанії "ІЕК" і "Гігаджоуль", а на ділянку в Миколаївському районі - ТОВ "Глассворк текнолоджі" (Чехія), ТОВ "Вейст менеджмент" (Польща) та українські фірми "Гігаджоуль" та "Інтернешенел трейдинг".

"Відкриття конвертів із пропозиціями фірм відбудеться 15 лютого, після чого конкурсна комісія здійснить їх оцінку та визначить інвесторів, яких буде допущено до другого етапу конкурсу", - розповів О.Синютка.

За його словами, на другому етапі конкурсу інвесторам запропонують розробити та представити проектно-технічну документацію на будівництво комплексів з утилізації ТПВ.

Як повідомлялося, конкурс із вибору інвесторів на будівництво трьох комплексів із переробки ТПВ Львівська ОДА оголосила 10 грудня. Потенційним інвесторам запропонували три земельні ділянки - в Яворівському, Миколаївському та Дрогобицькому районах Львівської області.

Наприкінці січня поточного року одну ділянку площею 12,8 га було вилучено з конкурсного переліку і передано Львівській міськраді.