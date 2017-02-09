Клімкін анонсував створення інституту для поліпшення іміджу України за кордоном

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував уже найближчими місяцями створення Українського інституту, який сприятиме зростанню довіри до України в міжнародній інтелектуальній та культурній спільноті.

"Ми проаналізували досвід європейських країн, цей досвід неоднаковий, але яким чином країна може презентувати себе за кордоном? За останні три роки ми зробили грандіозну роботу. Є дуже багато окремих проектів, але ми вважаємо, що настав час створити Український інститут. На основі проаналізованого досвіду, на основі наших бесід із громадянським суспільством та багатьма експертами, ми вважаємо, що найбільш оптимальною формою для нас є державна установа, яка не буде частиною МЗС, але буде афілійована з ним", — сказав міністр на прес-конференції в Києві в четвер.

За словами П.Клімкіна, фінансування інституту відбуватиметься частково за рахунок коштів, виділених із державного бюджету, частково - за рахунок грантів, пожертвувань і взаємодії з благодійними фондами. "Конкретні фінансові обсяги ми скажемо за кілька місяців. Ми вже передбачили певну частину в нашому бюджеті (бюджет МЗС - ІФ)", - уточнив він.

Глава зовнішньополітичного відомства України розповів, що на створення інституту орієнтовно піде від двох до чотирьох місяців. "Плануємо, що після обговорення статуту і проведення консультацій запустимо цей процес, думаю, що це триватиме кілька місяців, ми оцінюємо це два-три-чотири місяці, залежно від організації. У нас є чіткий план, за ним і працюватимемо", - зазначив П.Клімкін.

За його словами, метою створення інституту є "розуміння сучасної України та зростання довіри до України в міжнародній інтелектуальній та культурній спільноті".

Міністр також зазначив, що планується відкрити представництва інституту в країнах Європи, Північної Америки та Азії.