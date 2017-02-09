Активізацію військово-технічної співпраці Києва та Вільнюса обговорили Турчинов і Лінкявічюс

Питання активізації українсько-литовської співпраці, зокрема у військово-технічній сфері, стало предметом зустрічі секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова та глави Міністерства закордонних справ Литви Лінаса Лінкявічюса.

"Співрозмовники обговорили питання загострення ситуації на Донбасі, що відбулось останніми тижнями внаслідок збільшення кількості провокацій з боку російських гібридних військ. Значну увагу сторони приділили також обговоренню питань активізації українсько-литовської співпраці, зокрема, у військово-технічній сфері", - повідомляється на сайті РНБО України в четвер.

О.Турчинов також поінформував міністра про "нарощування військового потенціалу РФ на сході України, агресивні дії російських гібридних військ на Донбасі та провокації, зокрема, проти мирного населення".

"Кожного дня на територію Донбасу завозять з Росії нову техніку та зброю: САУ, реактивні системи залпового вогню, гаубиці тощо", - сказав він.

У свою чергу Л.Лінкявічюс зазначив, що "Литва була і залишається вірним другом України".