Кабмін зобов'язав вносити до реєстру пільговиків постраждалих на Євромайдані та студентів, які отримують соцстипендії

Кабінет Міністрів України зобов'язав вносити до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги громадян, які постраждали під час масових акцій громадянського протесту, що відбулися в 2013-2014 роках на Євромайдані, і студентів, які отримують соціальні стипендії.

Згідно з постановою Кабміну №56 від 8 лютого, до реєстру вноситься інформація про студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів, які отримують соціальні стипендії - повне найменування та код вишу або його окремого структурного підрозділу, прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний код, реквізити паспорта громадянина України, адреса зареєстрованого та фактичного проживання, підстави для отримання соціальної стипендії, розмір місячної стипендії (разом із сумою індексації) і термін, на який призначена соціальна стипендія.

Про осіб, які отримують державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадянського протесту та членам їхніх сімей вноситься їхнє прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний код, адреса зареєстрованого та фактичного проживання, реквізити паспорта, документа, що посвідчує особу іноземця.

Про осіб, які отримують допомогу у зв'язку із завданням тяжких середніх або легких тілесних ушкоджень до Реєстру додатково вносяться порядковий номер, зазначений у відповідному переліку, який формується Міністерством охорони здоров'я за результатами судово-медичної експертизи.

Також до Реєстру ма вноситися інформація про родичів, загиблих під час масових акцій громадянського протесту, до Реєстру додатково вносяться прізвище, ім'я, по батькові загиблого, реквізити свідоцтва про смерть особи, реквізити документів, що підтверджують родинні зв'язки.