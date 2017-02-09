Суд підтвердив відмову відсторонити від посади Охендовського

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року, яким відмовлено в задоволенні клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України про відсторонення Михайла Охендовського від посад члена та голови Центральної виборчої комісії.

"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва постановила: визначення слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 21 грудня 2016 року - залишити без змін, апеляційну скаргу, подану прокурором - залишити без задоволення", - повідомляє в четвер прес-служба суду.

Як повідомлялося, 13 грудня 2016 року М. Охендовському в аеропорту "Бориспіль" співробітники НАБУ вручили повідомлення про підозру у кримінальному провадженні про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів. Він підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 і 4 ч. ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабарів у великих і особливо великих розмірах особою, що займає особливо відповідальне становище).

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, становить близько $161,7 тис., що в еквіваленті за курсом Національного банку України на момент вчинення злочинів становило майже 1,29 млн грн.

19 грудня ЦВК на своєму засіданні прийняла звернення, в якому вказала, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшук в ніч на 14 грудня не в кабінеті голови ЦВК М. Охендовського та з порушеннями законодавства.

21 грудня Солом'янський райсуд Києва обрав М. Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може залишати територію України лише з дозволу слідчого.

Цього ж дня суд відмовився усувати М. Охендовського з посади голови ЦВК.