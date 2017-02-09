Бої минулого тижня на Донбасі були найважчими за 2 роки і не повинні стати нормою

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер вважає, що бої на сході України минулого тижня були найважчими за останні 2 роки і не повинні стати нормою.

"Ми глибоко занепокоєні недавнім спалахом насильства, режим припинення вогню порушувався кожен день протягом останніх майже 2 років, але на останньому тижні ОБСЄ зафіксувало понад 10 тис. порушень режиму припинення вогню за один день, зокрема використання важкого озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями. Ми спостерігали найважчі бої за останні два роки й не повинні приймати це як нову "норму", - сказала вона прем'єр журналістам після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Брюсселі в четвер.

Вона наголосила, що НАТО не визнає незаконної анексії Криму Росією і засуджує спроби Росії дестабілізувати ситуацію на сході України.

При цьому Р. Гетемюммер наголосила, що "Росія несе особливу відповідальність".

Заступник генсека НАТО зазначила, що ввечері 8 лютого вона головувала на позачерговому засіданні комісії Україна-НАТО, де обговорювалася ситуація на сході України, всі представники членів НАТО виступили і висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.