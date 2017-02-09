НАБУ оприлюднило телефонні розмови представника ОГХК про можливу приватизацію держкомпанії її керівниками

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило телефонні розмови одного з підозрюваних у створенні корупційної схеми в ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), що завдала державі багатомільйонні збитки, в яких міститься інформація про можливу приватизацію підприємства діючими керівниками підприємства.

Як повідомляється в прес-релізі НАБУ в четвер, керівництво "ОГХК" готувалося приватизувати підприємство на свою користь.

"Звинувачення на адресу НАБУ в нібито зриві приватизації та блокування високоприбуткової діяльності ПАТ "ОГХК" не відповідають дійсності і відволікають увагу суспільства від реального стану справ "ОГХК". З матеріалів слідства, зібраних під процесуальним керівництвом прокурорів САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - ІФ), зокрема, аудіозаписи телефонних розмов одного з підозрюваних, видно, що керівництво компанії готувалося до проведення приватизації "ОГХК", ймовірно, на свою користь", - констатується в прес-релізі.

При цьому зазначається, що "за версією детективів, організатори схеми не бажали розвивати компанію, виводили з неї фінансові ресурси, скорочували штат працівників, при цьому домовляючись про постачання продукції на тимчасово окуповану територію на сході країни".

"Досудове розслідування за цими фактами триває", - резюмується в інформації НАБУ.

В оприлюдненому записі розмови від 28 жовтня 2016 року, за даними НАБУ, представника керівництва ОГХК, якийсь Максим з Дніпра пропонує поставити 300 тонн ільменітового концентрату на Донецький металургійний завод (ДМЗ) самовивозом з Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК, Житомирська обл.), що входить до складу компанії.

"У нас держпідприємство, у нас таке відвантаження точно не дадуть, Зараз я переговорю з керівництвом. У нас є трейдери, які працюють, зокрема на окупованих територіях, наскільки це можливо...", - відповідає, за версією НАБУ, підозрюваний-представник керівництва ОГХК.

У свою чергу в прес-релізі ОГХК повідомляється, що "НАБУ намагається фальсифікувати звинувачення на адресу затриманих менеджерів ВАТ (як відомо, ДП "ОГХК" перетворено на ПАТ, а не ВАТ, що викликає сумнів у підготовці матеріалу в компанії - ІФ) "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

"Антикорупційне бюро так прагне "зберегти обличчя" щодо чергової провальної справи, що готове до будь-яких маніпуляцій і процесуальних порушень. Більш того, навіть намагається паралізувати роботу компанії. Рівень абсурдності вже зашкалює", - констатується в повідомленні ОГХК.

При цьому наголошується, що "НАБУ хоче маніпулювати громадською думкою, викладаючи незрозумілі аудіозаписи на своєму сайті".

"З чиїхось приватних розмов маніпулятивно висмикуються і монтуються окремі шматки. Чи отримали керівники НАБУ дозвіл від процесуального керівника-прокурора САП на публікацію? Отримали вони дозвіл від СБУ, яка, єдина за законом, має право на прослуховування? Чи здійснювала взагалі СБУ прослуховування? Всі ці питання будуть поставлені перед відповідними правоохоронними органами і судом (...). НАБУ також намагається паралізувати роботу компанії - зокрема заборонило відвантаження товару", - наголошується в заяві ОГХК.

Як повідомлялося, НАБУ викрило корупційну схему в ПАТ "ОГХК", що завдала збитків на суму понад 300 млн грн, затримало в. о. голови правління компанії та низку менеджерів, суд обрав відповідні запобіжні заходи підозрюваним.

Уряд в серпні 2016 року зарахував ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році.

Фактичну діяльність ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало з серпня 2014 року, коли уряд України вирішив передати йому в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного (ВГМК) і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК).

ДП "ОГХК" 8 грудня 2016 року було перетворено на ПАТ "ОГХК".

Раніше повідомлялося, що уряд в серпні 2016 року зарахував ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році. Згідно з даними в держреєтрі, в. о. керівника ПАТ є Руслан Журило.

Компанія за підсумками 2015 року отримала чистий дохід 1,9 млрд грн, прибуток до оподаткування - 773 млн грн. Було продано 163 тис. тонн ільменіту, 49 тис. тонн рутилу і 25 тис. тонн циркону.

За підсумками січня-вересня 2016 року чистий прибуток ОГХК зріс у 2,8 рази порівняно з аналогічним періодом 2015 року - до 665,9 млн грн.

Компанія реалізує продукцію більш ніж до 30 країн світу. Основні ринки збуту – ЄС, Китай, Туреччина, а також США і країни Африки.