Суд обрав запобіжний захід для п'яти підозрюваних у заволодінні 30 млн грн "Енергоатому"

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід п'ятьом підозрюваним у заволодінні коштами державного підприємства "НАЕК "Енергоатом": четверо з них узяті під варту з альтернативою внесення застави (сумарний обсяг – 35,5 млн грн), ще один перебуває під домашнім арештом.

"Як альтернативу тримання під вартою суд визначив суми застави: для службової особи АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" – у сумі 4 млн грн, для трьох інших підозрюваних - представників комерційних структур - у сумі 10,5 млн грн кожному. Одному з керівників комерційної структури, який надав викривальні свідчення, суд обрав домашній арешт", - повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України в четвер.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 6 лютого затримали п'ятьох осіб, імовірно причетних до корупційної схеми заволодіння коштами однією з атомних електростанцій ДП "НАЕК "Енергоатом" у сумі 30 млн грн.

Під час розслідування детективи НАБУ встановили, що затримані при здійсненні державних закупівель, використовуючи кілька підконтрольних підприємств, забезпечили укладення та виконання договорів поставки комплектувальних для АЕС за завищеними цінами, що перевищують ринкові в 18-34 рази.