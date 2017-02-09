Події

17:47 09.02.2017

У 7 селах і селищах на схід від Маріуполя відновлюють енергопостачання

У четвер, 9 лютого, тривають ремонтні роботи із відновлення електропостачання в селах Чемарлик, Павлопіль, Водяне та Лебединське Волноваського району, а також в с. Гнутове, смт Талаківка та смт Сартана Маріупольської міськради Донецької області, повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Як раніше повідомляв прес-центр штабу АТО, у результаті артобстрілу позицій сил АТО з боку бойовиків 8 лютого на маріупольському напрямку була виведена з ладу електрична підстанція. У результаті обстрілу було знеструмлено кілька населених пунктів, що перебувають у безпосередній близькості до лінії розмежування. Також була знеструмлена і припинила роботу маріупольська газорозподільна станція.

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