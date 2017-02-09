Події

18:12 09.02.2017

Глави МЗС України і Туреччини обговорять питання співпраці, кримських татар та ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в рамках візиту в Україну зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним ситуацію на Донбасі і навколо кримських татар в окупованому РФ Криму, повідомляє українське зовнішньополітичне відомство.

У МЗС нагадують, що М. Чавушоглу перебуватиме в Україні з офіційним візитом 9-10 лютого і в рамках цього візиту відбудеться П'яте засідання Групи стратегічного планування під головуванням глав МЗС обох країн. Переговори будуть підготовкою до засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною, очолюваної президентами обох країн.

"Під час засідання Групи будуть обговорені всі аспекти двосторонніх відносин на сучасному етапі та нові можливості для співпраці. Відбудеться детальний обмін думками щодо нагальних регіональних та глобальних питань, особливу увагу буде приділено ситуації на Донбасі і навколо кримських татар в окупованому РФ Криму", - поінформували в МЗС.

На 11:30 суботи запланувала спільна прес-конференція П. Клімкіна і М. Чавушоглу, що відбудеться в будівлі зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, днем раніше МЗС Туреччини повідомило про візит М. Чавушоглу до України. Згідно з інформацією, під час зустрічі обговорюватимуть всі питання, що стосуються двосторонніх відносин, а також нові можливості для майбутнього співробітництва. За підсумками переговорів заплановано підписання Плану консультацій між МЗС двох країн.

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