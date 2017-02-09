Події

21:14 09.02.2017

Перший віце-спікер Ради і глава МЗС Литви 10 лютого відвідають Донбас

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичюс у п'ятницю, 10 лютого, здійснять поїздку на Донбас.

"Зустрілася з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявичюсом. Подякувала за тверду позицію Литви в питанні відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. (...) А вже завтра ми разом з міністром відвідаємо Донбас, щоб на власні очі побачити ситуацію з безпекою і гуманітарну", - написала І. Геращенко на сторінці у Facebook у четвер.

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