Події

21:19 09.02.2017

Кабмін розподілив 6,5 млрд грн бюджетних коштів на розвиток озброєння та військової техніки ЗСУ на 2017 р.

Кабінет Міністрів України розподілив 6,5 млрд грн, передбачених у державному бюджеті за програмою на розвиток озброєння та військової техніки Збройних сил України на 2017 рік.

Згідно з розпорядженням №81 від 8 лютого, уряд розподілив 6471,1 млн грн, з яких 5,6 млрд грн виділено на закупівлю і модернізацію озброєння і військової техніки, 520,5 млн грн – на проведення науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, ще 242,2 млн грн – на створення Єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ.

Крім того, виділено 91 млн грн на ремонт і модернізацію фрегата "Гетьман Сагайдачний".

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