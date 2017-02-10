Україна може досягнути необхідних для подання заявки на вступ до ЄС стандартів через 10 років

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що Україна може досягти стандартів, необхідних для подання заявки на вступ до Європейського Союзу, через 10 років.

"Без сумніву ми бачимо, що буде час, коли ми подамо заявку на членство в ЄС, тим не менш, ми розуміємо, що маємо зробити своє домашнє завдання спочатку і за період у 10 років... 10 років – це той період часу, за який, якщо ми будемо виконувати наші дії швидко, ми будемо здатні відповідати стандартам, які нададуть нам можливість подаватися на членство. Але це вимагає багато важкої роботи, ми повинні бути дуже точними у виконанні нашого плану дій – потім ми зможемо говорити про членство", - сказав прем'єр на конференції "Заохочення і напрям: Перезавантаження українських реформ" у Брюсселі в четвер.

В. Гройсман зазначив, що українське суспільство прийняло рішення про курс на євроінтеграцію і ті реформи, які проводяться в країні, спрямовані на цю мету.

За його словами, Україна зіткнулася з агресією Росії, яка спрямована не лише проти неї, але і проти загальноєвропейських демократичних цінностей.

"Якщо ми воюємо за Україну, то ми воюємо і за цивілізований демократичний світ, ми воюємо за цінності", - сказав прем'єр.