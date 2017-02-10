Події

10:25 10.02.2017

Рішення ЄС щодо безвізу для України може бути прийнято до червня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що рішення Європейського Союзу про введення безвізового режиму для громадян України може бути прийнято до червня нинішнього року.

"Фактично зараз кожен місяць відбуватимуться певні технічні процедури, що дозволять орієнтовно, я думаю, до червня за термінами вийти на остаточне рішення", - сказав прем'єр в ефірі телеканалу "112 Україна" в четвер.

За його словами, якби не міграційна криза, що охопила Європу, то рішення щодо безвізу було б прийнято ще в 2016 році.

Прем'єр вважає, що до березня ЄС затвердить механізм призупинення безвізового режиму. "Виникло питання, щоб ввести "запобіжник". Якщо буде у країнах безвізовий режим, як швидко прийняти оперативне рішення, щоб призупинити цей режим... Я думаю, що вже в цьому місяці це буде проголосовано. Я так думаю, тому що у мене є відповідна інформація. І далі ми вийдемо протягом 3-4 місяців на остаточне рішення і щодо Україні, і Грузії", - наголосив він.

В Гройсман додав, що Україна виконала всі необхідні умови для отримання безвізового режиму.

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