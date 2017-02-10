Кабмін схвалив підключення центрів надання адмінпослуг до ПЗ для оформлення внутрішніх і закордонних паспортів до 2018 р.

Кабінет Міністрів України схвалив підключення центрів надання адміністративних послуг до програмного забезпечення для оформлення внутрішніх і закордонних паспортів в 2017 р.

Згідно з розпорядженням №83 від 8 лютого, Кабмін затвердив план заходів щодо реалізації концепції здійснення першочергових заходів щодо реформування Міграційної служби на 2017 р.

Міграційній службі і Міністерству економічного розвитку і торгівлі доручено в 2017 р. підключити центри надання адміністративних послуг до програмного забезпечення, що надає можливість приймати документи для оформлення паспорта громадянина України і паспорта для виїзду за кордон, та запровадити навчання для адміністраторів таких центрів із використання програм.

У першій половині 2017 р. заплановано провести функціональний аналіз та оптимізацію структури Міграційної служби у зв'язку зі створенням та забезпеченням функціонування і розвитку національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

У 2017 р. планується забезпечити виявлення корупційних ризиків, що виникають у зв'язку із створенням національної системи ідентифікації громадян, провести профілактичну роботу в територіальних органах та територіальних підрозділах державної Міграційної служби з питань запобігання та протидії корупції.

До 2018 р. заплановано ввести в апараті Міграційної служби системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису.