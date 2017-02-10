Гройсман про перевірку стосовно Марушевської: Антикорупційним органам є чим зайнятися окрім премії в 500 грн

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що антикорупційним органам є чим зайнятися, окрім розслідування отримання колишньою главою Одеської митниці премії в 500 грн на 8 березня.

"З історії з Юлією Марушевська, яку зараз активно обговорюють в мережі. Вважаю, що антикорупційних органів в сьогоднішніх реаліях є чим зайнятися, окрім премії 500 грн. на 8 березня, яку вона отримала", - написав прем'єр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"При цьому він зазначив, що безперечним є виконання законів. Це навіть не смішно! Безперечно і дух, і буква закону мають дотримуватися. Але треба насамперед шукати не формальних порушень, а домагатися того, щоб кожен чиновник робив свою справу дійсно професійно і щоб закон реально виконувався всіма, незалежно від персоналій", - наголосив прем'єр.

Раніше сама Ю. Марушевська написала на своїй сторінці в Facebook, що Національне агентство з запобіганню корупції та Служба безпеки України підозрює її у можливому конфлікті інтересів при преміюванні співробітниць Одеської митниці на 8 березня.

"За бюрократичною традицією відділ персоналу підготував до мого підпису наказ до 8 березня, який передбачав преміювання всіх жінок митниці на 500 грн. з нагоди свята. Я мала слабкість не відмовити. Через недбалість кадровиків, моє прізвище потрапило в список на півтисячі людей", - написала Ю. Марушевська.