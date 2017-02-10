Трамп дякує Литві за підтримку України і збільшення витрат на оборону

Президент США Дональд Трамп привітав Литву зі святом відновлення держави, подякував за допомогу Україні, а також похвалив за збільшення видатків на оборону.

В адресованому президентові Далі Грібаускайте листі Д. Трамп назвав Литву "лідером у справі заохочення демократії та зміцнення трансатлантичного співтовариства". "Ваша підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, а також зусилля з диверсифікації енергоджерел сприяють досягненню нашої спільної мети - підвищенню безпеки в Європі та в регіоні", - йдеться в листі президента США.

У привітанні, надісланому напередодні, 16 лютого, президент США хвалить Литву за збільшення фінансування оборонної сфери. "Литва є союзником із НАТО, якого цінують, який показує приклад через ваше зобов'язання перед нашою спільною обороною - це доводить зростання ваших витрат на оборону з метою довести їх до домовленого в НАТО рівня", - пише Д. Трамп.

У своєму листі він також звернув увагу на допомогу Литви в Афганістані і в боротьбі з угруповання "Ісламська держава. "Внесок Литви в Афганістані і в боротьбі з ІДІЛ продовжує демонструвати зобов'язання щодо досягнення глобальної безпеки", - зазначає Д. Трамп.

16 лютого Литва відзначатиме 99-річчя відновлення держави.