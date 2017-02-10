Події

11:39 10.02.2017

Продовження блокади поставок товарів з непідконтрольних територій призведе до віялових відключень електроенергії в Україні - Насалик

Продовження блокади поставок товарів, зокрема, антрацитового вугілля з непідконтрольної частини Донбасу призведе до віялових відключень електроенергії в Україні, а також удвічі підвищить ціну на вугілля, заявляє міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

"На сьогоднішній день блокування переходів безсумнівно призведе до відключення в нашій державі – і це стресова ситуація для об'єднаної енергосистеми. І з іншого боку, вдвічі підвищить ціну на вугілля", - заявив І. Насалик з трибуни Верховної Ради під час години запитань до уряду на пленарному засіданні в п'ятницю.

Крім того, міністр нагадав, що прийняті в 2014 році нормативно-правові акти регламентували переміщення товарів антрацитної групи з неконтрольованої території, і наголосив, що Україна не має кореспондентських рахунків на цих територіях. Він зазначив, що питання блокади поставок вугілля з непідконтрольних територій є політичним.

"Ми маємо усвідомити, що повна блокада призведе до того, що шахтарі ці (які працюють на непідконтрольній території – ІФ) не отримають заробітної плати", - сказав І. Насалик, припустивши при цьому, що місцеві шахтарі, які залишилися без заробітної плати, можуть поповнити лави бойовиків.

"Це питання політичного рішення, яке може прийняти лише Верховна Рада України. Махновщини бути не повинно. Якщо ви приймете рішення повної блокади, то цю блокаду мають проводити не добровольці, а Служба безпеки України та інші силові структури. Але ви тоді маєте взяти на себе відповідальність", - сказав міністр.

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