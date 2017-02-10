Події

11:52 10.02.2017

СММ ОБСЄ фіксує важке озброєння, заборонене Мінськими угодами, уздовж всієї лінії розмежування

Важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, все ще зрозташоване уздовж всієї лінії розмежування в зоні АТО, заявляє перший заступник СММ ОБСЄ Олександр Хуг.

"Сторони стверджують, що відвели озброєння, але це не так. Уздовж всієї лінії розмежування наші спостерігачі фіксують наявність невідведеного озброєння. Лише за минулий тиждень ми зафіксували 106 одиниць такого озброєння, зокрема РСЗВ, розміщені з порушеннями", - сказав він на брифінгу в п'ятницю в Києві.

О. Хуг наголосив, що з обох сторін на озброєнні є артилерія.

"Обидві сторони продовжують використовувати це озброєння і обидві сторони несуть відповідальність за загибель мирних жителів", - зазначив він.

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