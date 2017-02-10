Події

12:46 10.02.2017

СММ ОБСЄ зафіксувала зниження випадків порушення режиму тиші у зоні АТО на початку тижня

За минулий тиждень кількість випадків порушення режиму припинення вогню в зоні АТО зросла утричі, фактів використання забороненого Мінськими домовленостями озброєння – ушестеро, інформує перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Минулий тиждень був одним з найгірших. Кількість порушень зросла утричі, кількість вибухів з використанням мінометів, танків і артилерії – ушестеро. Наші спостерігачі також зафіксували зростання кількості випадків використання РСЗВ на 40%", - сказав він на брифінгу в п'ятницю в Києві.

О. Хуг наголосив, що за минулий тиждень місія підтвердила поранення 30-ти і загибель 8-ми мирних жителів.

Водночас, за його словами, вже на початку поточного тижня спостерігачі СММ ОБСЄ відзначали певну деескалацію. "За останні дні фіксується зниження насильства", - зазначив він.

За словами О. Хуга, СММ ОБСЄ зараз налічує 722 спостерігача, 603 з них працюють на сході України.

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