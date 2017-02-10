НАБУ розслідує діяльність заступника голови НБУ Рожкової

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструє наступного тижня провадження за фактом можливих зловживань посадовими особами Національного банку України (НБУ) і фонд гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема, оприлюднених записів переговорів заступника голови НБУ Катерини Рожкової з акціонерами.

"Ми плануємо реєструвати наступного тижня провадження саме за цим фактом", - повідомив директор НАБУ Артем Ситник на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

Він не виключає, що це провадження буде витребувано, якщо антикорупційний прокурор погоджує відповідне рішення.

"Ми проводитимемо розслідування або разом з цим провадження, а якщо не буде витребувано, то будемо окреме розслідування проводити", - зазначив директор бюро.