НАБУ завершує розслідування першої частини "газової справи" Онищенка

Національне антикорупційне бюро України завершує розслідування першої частини "газової справи" народного депутата Олександра Онищенка, зазначає директор Бюро Артем Ситник.

"У понеділок за першою частиною цієї справи - щодо тих фігурантів, які встановлені і перебувають під арештом або іншою мірою запобіжного заходу - заплановано оголошення про завершення розслідування... і вони ознайомлюватимуться з матеріалами", - сказав він у п'ятницю на брифінгу в Києві.

Як повідомлялося, О. Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. Його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Проте напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.. Онищенко полшив територію держави.

Його оголошено в національний розшук 8 серпня 2016 року.