З банку "Хрещатик" виведені активи мінімум на 3 млрд грн

З ліквідованого банку "Хрещатик" (Київ) через схеми були виведені активи мінімум на 3 млрд грн, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на своєму сайті.

"84% кредитного портфеля юридичних осіб банку - інсайдерські, 85% цінних паперів – "сміттєві", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ФГВФО, незважаючи на те, що "на папері" вартість активів банку, включених у ліквідаційну масу, становить 8,13 млрд грн, незалежні ліцензовані оцінювачі оцінили їх у 2,65 млрд грн. При цьому за сумою затверджених акцептованих вимог кредиторів банк є одним з найбільших, в яких розпочата процедура ліквідації – 6,15 млрд грн.

"Сьогодні Фонд подав 66 заяв про вчинення кримінальних злочинів, направив 220 позовних заяв і відкрив 270 виконавчих проваджень, у зокрема з метою повернення виведених ТОП-менеджментом банку активів", - повідомляє ФГВФО.

Згідно з його даними, кредити становлять 52% в структурі активів банку на суму 4,305 млрд грн. З них абсолютна більшість (93%) - кредити юридичних осіб. Незважаючи на те, що "на папері" вартість кредитів корпоративних клієнтів становить 4,006 млрд грн, незалежна оцінка, майже вп'ятеро менше - 834,36 млн грн.

Серед причин, що впливають на ринкову вартість кредитів, Фонд гарантування називає їх низький рівень обслуговування і малоліквідні застави. Так, кредити, що надані пов'язаним з банком компаніям, становлять понад 84% кредитного портфеля юридичних осіб (на суму 3,38 млрд грн). Однак позичальники не обслуговують свої договори з моменту визнання банку неплатоспроможним, незважаючи на те, що ведуть активну господарську діяльність.

Майже половина кредитного портфеля корпоративних клієнтів банку є фактично незабезпеченою: кредити на 1,068 млрд грн видані під заставу "сміттєвих" цінних паперів, іще на 570 млн грн під заставу майнових прав за контрактами або договорами поруки, або спочатку були беззаставними.

За даними Фонду, за кілька днів до введення тимчасової адміністрації (в період з 30 березня до 4 квітня 2016 року) керівництво та акціонери банку через схеми згорнули заборгованість кількох пов'язаних юридичних осіб та вивільнили з-під застави високоліквідне забезпечення вартістю майже 1 млрд грн.

Майже чверть активів банку на суму 1,868 млрд. грн - це боргові цінні папери пов'язаних з банком компаній. Незважаючи на те, що між банком та емітентами облігацій було укладено договори зворотного викупу, станом на січень 2017 року ці зобов'язання не виконані. При цьому 85% облігацій (майже на 1,6 млрд грн) – незабезпечені. Випуск облігацій проводився під інвестиційні проекти.

"Утім, існують обґрунтовані підстави передбачати, що планів реалізовувати ці проекти не було, зате відбувалася схема виведення коштів банку", - зазначає Фонд.

ФГВФО додає, що спроби виведення активів з банку тривають. Зараз існує ризик виведення активів банку на 250 млн грн.

Як зазначається, станом на початок 2017 року вкладники банку отримали 2,7 млрд грн гарантованого відшкодування.

Як повідомлялося, основною причиною неплатоспроможності банку, НБУ і київська влада назвали небажання інших акціонерів вкладати в його докапіталізацію, загальні потреби в якій НБУ за підсумками стрес-тестів оцінив у 1,25 млрд грн до червня 2017 року, зокрема 600 млн грн – до 1 травня 2016 року.

Згідно з останньою структурою власності банку, його найбільшими співвласниками виступають Андрій Іванов (37,44%), Микола Солдатенко (24,24%) та Київська міськдержадміністрація (25%).

А. Іванов є молодшим партнером "Київської інвестиційної групи", М.Солдатенко – екс-співвласник "Запоріжсталі", міноритарний акціонер Індустріалбанку.

Згідно з даними на сайті НБУ, станом на початок 2015 року В. Хмельницький і його бізнес-партнер А. Іванов володіли відповідно 61,8% і 30,85% в компанії Safety Privatstiftung, яка через ланцюжок інших компаній контролювала 37,4427% банку "Хрещатик". Однак до 8 березня 2015 року опосередкована участь В. Хмельницького в капіталі банку зменшилася до 0,0628%, до початку 2016 року – до 0,06%, а до 18 лютого він остаточно вийшов зі складу бенефіціарів фінустанови.