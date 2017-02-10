Події

13:58 10.02.2017

Ситуація в Авдіївці повністю контрольована

Ситуація в м. Авдіївка Донецької області залишається непростою, але повністю контрольованою Збройними силами України, заявляє спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Про ситуацію в Авдіївці - вона непроста, водночас вона повністю контрольована з боку Збройних сил України та місцевої влади. Військовослужбовці перебувають на своїх позиціях і готові дати відсіч ворогові у разі будь-яких наступальних дій", - сказав О. Мотузяник на брифінгу в п'ятницю в Києві, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

На запитання, чи існує загроза нового наступу бойовиків, речник Міноборони відповів, що така загроза існує по всій лінії зіткнення в зоні АТО. "Будь-яка загроза настання – вона існує не лише в Авдіївці, вона може фіксуватися на лінії зіткнення всієї зони проведення антитерористичної операції", - сказав він.

"Наше завдання – посилити нашу оборону, посилити наглядові пости і бути готовими дати ворогу відсіч", - резюмував О. Мотузяник.

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