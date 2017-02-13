Події

13:30 13.02.2017

Онлайн-трансляція прес-конференції на тему "Електронні довірчі послуги: євроінтеграція і цифрове майбутнє бізнесу в Україні"

У понеділок, 13 лютого, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Електронні довірчі послуги: євроінтеграція і цифрове майбутнє бізнесу в Україні". Учасники: міністр юстиції України Павло Петренко; заступник міністра юстиції України Гія Гецадзе; перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов; віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе; народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко; народний депутат України Олексій Мушак (Київ, вул. Рейтарська, 8/5-А) Попередня акредитація не потрібна за винятком представників ЗМІ, бажаючих записати окреме інтерв'ю зі спікерами після основного часу панельної дискусії. Додаткова інформація за телефоном (067) 501-10-16, press@ueff.org (Дмитро Рибаков).

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