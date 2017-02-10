Події

17:30 10.02.2017

Народні депутати ініціюють позов до КС щодо скасування мораторію на продаж сільгоспземель

Депутат Олексій Мушак (фракція "Блок Петра Порошенка") зібрав 47 із необхідних 45 підписів парламентарів для подання до Конституційного Суду позову про скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення.

"Уперше за історію парламенту зібрано 47 за необхідних 45 підписів нардепів за подання (позову - ІФ) з вимогою скасувати обмеження на купівлю-продаж землі. Те, що вранці здавалося неможливим, вже о 17:40 стало реальністю. Більше того, завтра (в п'ятницю - ІФ) продовжу збір підписів. Цей випадок чітко показує, що в парламенті є значна частка ліберально налаштованих людей, які відійшли від комуністичних догм", - написав депутат у четвер на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як заявив О.Мушак раніше в інтерв'ю виданню "Новое время", подання позову до КСУ має активізувати процес розгляду та голосування законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення.

"Я пропоную колегам, народним депутатам, наступне: або за фактом Конституційний Суд скасує мораторій на продаж землі, тому що він дійсно порушує права і свободи громадян, або Верховна Рада почне займатися своєю прямою відповідальністю і ухвалить закон, який створить ринок землі", - зазначив нардеп.

Як повідомлялося, О.Мушак раніше зареєстрував у ВР законопроект №5535 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". Проектом закону пропонується поетапне відкриття ринку землі та скасування мораторію з 1 липня 2017 року. При цьому передбачаються заходи обережності та граничні обмеження щодо мінімального рівня ціни та максимальної кількості гектарів у власності фізичних та юридичних осіб. Іноземці та особи без громадянства до 2030 року не зможуть купувати українську землю сільськогосподарського призначення.

ВАЖЛИВЕ

У зоні АТО в п'ятницю зафіксовано 34 обстріли, втрат серед українських військових немає

Правоохоронці провели обшуки в Харкові за фактом привласнення 50 млн грн чиновниками філії "Укрзалізниці "

Литва виділить EUR80 тис. на гуманітарну допомогу для Авдіївки

Загальні збитки свинарів через вірус АЧС в Україні оцінюються у 200 млн грн

Останні новини з Брюсселя свідчать про визнання ЄС досягнень України

ОСТАННЄ

Кількість підроблених банкнотів гривні в 2016 р. суттєво не змінилася - НБУ

Порошенко вручив ключі від пожежних машин рятувальникам Івано-Франківської області

Одеський медуніверситет об'єднав відомчі медзаклади в єдину університетську клініку

Порошенко має намір доручити СБУ посилити контроль за діяльністю митниці

МЕРТ заборонив імпорт зрідженого газу низки компаній

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА