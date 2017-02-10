Народні депутати ініціюють позов до КС щодо скасування мораторію на продаж сільгоспземель

Депутат Олексій Мушак (фракція "Блок Петра Порошенка") зібрав 47 із необхідних 45 підписів парламентарів для подання до Конституційного Суду позову про скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення.

"Уперше за історію парламенту зібрано 47 за необхідних 45 підписів нардепів за подання (позову - ІФ) з вимогою скасувати обмеження на купівлю-продаж землі. Те, що вранці здавалося неможливим, вже о 17:40 стало реальністю. Більше того, завтра (в п'ятницю - ІФ) продовжу збір підписів. Цей випадок чітко показує, що в парламенті є значна частка ліберально налаштованих людей, які відійшли від комуністичних догм", - написав депутат у четвер на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як заявив О.Мушак раніше в інтерв'ю виданню "Новое время", подання позову до КСУ має активізувати процес розгляду та голосування законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення.

"Я пропоную колегам, народним депутатам, наступне: або за фактом Конституційний Суд скасує мораторій на продаж землі, тому що він дійсно порушує права і свободи громадян, або Верховна Рада почне займатися своєю прямою відповідальністю і ухвалить закон, який створить ринок землі", - зазначив нардеп.

Як повідомлялося, О.Мушак раніше зареєстрував у ВР законопроект №5535 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". Проектом закону пропонується поетапне відкриття ринку землі та скасування мораторію з 1 липня 2017 року. При цьому передбачаються заходи обережності та граничні обмеження щодо мінімального рівня ціни та максимальної кількості гектарів у власності фізичних та юридичних осіб. Іноземці та особи без громадянства до 2030 року не зможуть купувати українську землю сільськогосподарського призначення.