Заборгованість із зарплати у Львівській області становив майже 94 млн грн

Сума заборгованості із виплати зарплати у Львівській області в січні 2017 року становила 93,8 млн грн, інформує Головне управління статистики у Львівській області.

Порівняно з 1 грудня 2016 року сума заборгованості із зарплати зменшилася на 7,1 млн, або на 7%.

Як зазначено в повідомленні, на економічно активні підприємства припало 48,2% від загальної суми заборгованості, на підприємства-банкроти - 46,3%, а на економічно неактивні підприємства - 5,5% від зазначеної суми.

За галузевою ознакою 77,4% боргів припадає на промисловість.