Події

17:40 10.02.2017

Литва виділить EUR80 тис. на гуманітарну допомогу для Авдіївки

Уряд Литви виділить EUR80 тис. як гуманітарну допомогу постраждалим від бойових дій жителям м. Авдіївки Донецької області, заявляє міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Сьогодні ми виділили із коштів міністерства EUR40 тис. на медикаменти через Червоний Хрест. Також виділимо ще EUR40 тис. на те, чого найбільше потребує Авдіївка. Як я розумію, це будуть будівельні матеріали, генератори. Таким чином витрачатимемо цю допомогу", - сказав Л.Лінкявічюс на прес-конференції в Краматорську за підсумками візиту до Донецької області в п'ятницю.

Міністр також зазначив, що Україні варто дотримуватися обраного курсу реформ і не втрачати мотивації. "Реформи за Україну ніхто не зробить і знижувати планку не буде. Але розуміння ситуації має бути, і це розуміння ми хочемо дати нашим колегам, коли дискутуватимемо", - наголосив він.

"Я сподіваюся, що Україна найближчим часом, навесні хоч б має отримати безвізовий режим. Тому що це дуже важливо для всіх громадян України. Також щоб не було більше перешкод для ратифікації договору про асоціацію з ЄС", - додав Л.Лінкявічюс.

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